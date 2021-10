Fisco, ok a nuovo catasto ma tasse su casa non cambiano. Lega chiede tempo: lascia cabina di regia e diserta cdm (Di martedì 5 ottobre 2021) Fisco. La riforma arriva in consiglio dei ministri. Sì al nuovo catasto, ma le tasse sulla casa non cambieranno. Una delle indicazioni per la riforma del catasto contenute nella... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 5 ottobre 2021). La riforma arriva in consiglio dei ministri. Sì al, ma lesullanon cambieranno. Una delle indicazioni per la riforma delcontenute nella...

Advertising

Diana55619557 : RT @Ettore572: Fisco, ok a nuovo catasto ma tasse su casa non cambiano. Lega chiede tempo: lascia cabina di regia e diserta cdm https://t.c… - Ettore572 : Fisco, ok a nuovo catasto ma tasse su casa non cambiano. Lega chiede tempo: lascia cabina di regia e diserta cdm - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Fisco, ok a nuovo catasto ma tasse su casa non cambiano. Lega chiede tempo e lascia cabina di regia - infoiteconomia : Fisco, ok a nuovo catasto ma tasse su casa non cambiano. Lega chiede tempo e lascia cabina di regia - ilmessaggeroit : Fisco, ok a nuovo catasto ma tasse su casa non cambiano. Lega chiede tempo e lascia cabina di regia -