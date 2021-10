Fisco, il Cdm approva la bozza della delega: nuovi criteri per il catasto dal 2026, non per il calcolo delle tasse (Di martedì 5 ottobre 2021) Da gennaio 2026 è previsto un aggiornamento del sistema della mappatura catastale e nuovi criteri aggiuntivi per la descrizione degli immobili da utilizzare. E' quanto prevede la bozza della delega ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 5 ottobre 2021) Da gennaioè previsto un aggiornamento del sistemamappatura catastale eaggiuntivi per la descrizione degli immobili da utilizzare. E' quanto prevede la...

Advertising

MediasetTgcom24 : Fisco, il Cdm approva la bozza della delega: nuovi criteri per il catasto dal 2026, non per il calcolo delle tasse… - SoniaLaVera : RT @La7tv: #tagada Il Consiglio dei Ministri approva la delega fiscale per attuare la riforma del #fisco #ultimora - TipoNomeForma : RT @TipoNomeForma: Fisco, governo approva la delega per la riforma. La Lega non partecipa al CdM. È sicuramente colpa dei NO GP, che non h… - Affaritaliani : Fisco, Lega diserta il Cdm. Ma non è la guerra di Salvini a Draghi post-voto - RobertoSignore7 : RT @StefanoCeccanti: --FISCO. TERMINATO CDM, OK A DELEGA FISCALE SENZA VOTI LEGA E' terminato a Palazzo Chigi il consiglio dei ministri.… -