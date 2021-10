Fiorentina, Vlahovic non rinnova il contratto. Le reazione dei tifosi sui social (Di martedì 5 ottobre 2021) Firenze, 5 ottobre 2021 - "Quando mi offrono (il rinnovo ndr ), firmo". Moena, estate 2021. Dusan Vlahovic è impegnato in una sessione di autografi al termine di un allenamento della Fiorentina . Di ... Leggi su lanazione (Di martedì 5 ottobre 2021) Firenze, 5 ottobre 2021 - "Quando mi offrono (il rinnovo ndr ), firmo". Moena, estate 2021. Dusanè impegnato in una sessione di autografi al termine di un allenamento della. Di ...

DiMarzio : #Fiorentina | #Vlahovic non rinnoverà: l'annuncio di Commisso - PBPcalcio : Commisso a #FirenzeViola '#Vlahovic non ha accettato la nostra proposta, non rinnoverà con la Fiorentina' Pronti a… - capuanogio : #Vlahovic tentenna e il rinnovo con la #Fiorentina non è più scontato, anche #Commisso se n'è reso conto. La… - Ciacchino : RT @Aurix957: 5 ottobre 2020 : la Fiorentina cede Chiesa alla Juventus 5 ottobre 2021: Vlahovic non rinnova con la Fiorentina Non succede… - Ftbnews24 : ???? #Calamai sul caso Vlahovic: “La Fiorentina doveva comprare un sostituto” #Fiorentina #FiorentinaNapoli #SerieA -