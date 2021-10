Fiorentina - Napoli, parla il tifoso viola: 'Insultato per aver chiesto di placare i cori razzisti' (Di martedì 5 ottobre 2021) Il Corriere Fiorentino nella sua edizione odierna riporta la testimonianza di un tifoso viola presente al Franchi domenica, la persona in questione ha scelto di essere chiamato sul quotidiano con un ... Leggi su forzazzurri (Di martedì 5 ottobre 2021) Il Corriere Fiorentino nella sua edizione odierna riporta la testimonianza di unpresente al Franchi domenica, la persona in questione ha scelto di essere chiamato sul quotidiano con un ...

acffiorentina : La Fiorentina esprime la più ferma e dura condanna per gli episodi di razzismo avvenuti ieri nel corso della partit… - sscnapoli : I gol di @HirvingLozano70 & #Rrahmani in Fiorentina 1-2 Napoli ???? ?? #ForzaNapoliSempre #NoToRacism - pisto_gol : Fio-Nap 1:2 Napoli 7 bellezze: vince a Firenze, sale a 21pt, tiene a distanza le rivali. Dopo essere andato sotto-g… - Spazio_Napoli : Il Napoli non tollererà più il razzismo: la squadra pronta a fare un gesto estremo - ThisTurbo : RT @GnocchiGene: Fiorentina-Napoli: per i responsabili dei cori razzisti è stato chiesto l’obbligo di firma. Appena impareranno a farla. #5… -