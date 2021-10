Fiorentina-Napoli, ci sarà il Daspo a vita per gli autori dei cori razzisti (Di martedì 5 ottobre 2021) Secondo Il Mattino, è previsto il Daspo a vita per coloro che hanno intonato cori razzisti durante Fiorentina-Napoli. Il quotidiano Il Mattino ritorna a parlare … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 5 ottobre 2021) Secondo Il Mattino, è previsto ilper coloro che hanno intonatodurante. Il quotidiano Il Mattino ritorna a parlare … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

acffiorentina : La Fiorentina esprime la più ferma e dura condanna per gli episodi di razzismo avvenuti ieri nel corso della partit… - sscnapoli : I gol di @HirvingLozano70 & #Rrahmani in Fiorentina 1-2 Napoli ???? ?? #ForzaNapoliSempre #NoToRacism - SquawkaNews : 2021/22 Serie A points: 21 - Napoli 20 19 - Milan 18 17 - Inter 16 15 - Roma 14 13 12 - Fiorentina 11 - Lazio, Juv… - ambrosino490 : RT @ParticipioPart: Scusate, volevo raccontare una barzelletta: Il giudice sportivo multa la #Fiorentina di 10000€ per cori #razzisti c… - TOSADORIDANIELA : RT @ParticipioPart: Scusate, volevo raccontare una barzelletta: Il giudice sportivo multa la #Fiorentina di 10000€ per cori #razzisti c… -