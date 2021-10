Fiorentina, Duncan smentisce: “Non ho mai detto di aver saltato la nazionale per infortunio” (Di martedì 5 ottobre 2021) Attraverso i suoi profili social, il centrocampista della Fiorentina Alfred Duncan ha smentito una fake news relativa alla sua permanenza a Firenze in occasione della sosta nazionali: “Non ho mai detto di essere infortunato. I giornali dovrebbe verificare bene prima di mettere le dita sulla tastiera. Ho parlato con l’allenatore del Ghana, ma c’è stato un problema di comunicazione. Non ho bisogno di fingere un infortunio per rifiutare eventualmente una convocazione in nazionale“. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 5 ottobre 2021) Attrso i suoi profili social, il centrocampista dellaAlfredha smentito una fake news relativa alla sua permanenza a Firenze in occasione della sosta nazionali: “Non ho maidi essere infortunato. I giornali dovrebbe verificare bene prima di mettere le dita sulla tastiera. Ho parlato con l’allenatore del Ghana, ma c’è stato un problema di comunicazione. Non ho bisogno di fingere unper rifiutare eventualmente una convocazione in“. SportFace.

