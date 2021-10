Fiorentina, Commisso: “Vlahovic non rinnova, ma ha ancora 21 mesi di contratto” (Di martedì 5 ottobre 2021) Dusan Vlahovic non rinnoverà il contratto con la Fiorentina. A rendere nota la decisione del giocatore è stato Rocco Commisso, presidente della Viola, tramite un comunicato ufficiale. “La proposta di rinnovo non è stata accettata. Vlahovic ha comunque altri 21 mesi di contratto“, si legge in riferimento alla possibilità di portare il serbo in scadenza alle attuali condizioni contrattuali. “Dal mio arrivo a Firenze ho sempre promesso ai nostri tifosi che sarei stato sincero con loro e che non avrei mai fatto promesse che non potevo mantenere. Desidero, pertanto, aggiornare il Popolo Viola relativamente ad una questione di cui si è molto parlato e scritto in questi mesi, ovvero il rinnovo del contratto di Dusan ... Leggi su sportface (Di martedì 5 ottobre 2021) Dusannon rinnoverà ilcon la. A rendere nota la decisione del giocatore è stato Rocco, presidente della Viola, tramite un comunicato ufficiale. “La proposta di rinnovo non è stata accettata.ha comunque altri 21di“, si legge in riferimento alla possibilità di portare il serbo in scadenza alle attuali condizioni contrattuali. “Dal mio arrivo a Firenze ho sempre promesso ai nostri tifosi che sarei stato sincero con loro e che non avrei mai fatto promesse che non potevo mantenere. Desidero, pertanto, aggiornare il Popolo Viola relativamente ad una questione di cui si è molto parlato e scritto in questi, ovvero il rinnovo deldi Dusan ...

