Fiorentina | Commisso chiude con Vlahovic | «Ha rifiutato tutte le nostre offerte»

(Di martedì 5 ottobre 2021) Il presidente dellaRoccoha annunciato chenon rinnoverà il contratto con il club viola Rocco, presidente della, parlando al sito ufficiale del club viola ha messo la parola fine sulla questione relativa al rinnovo di Dusan. «Dal mio arrivo a Firenze ho sempre promesso ai nostri tifosi che sarei stato sincero con loro e che non avrei mai fatto promesse che non potevo mantenere. Desidero, pertanto, aggiornare il Popolo Viola relativamente ad una questione di cui si è molto parlato e scritto in questi mesi, ovvero il rinnovo del contratto di Dusan. Come sapete laha fatto un’offerta molto importante al calciatore, una proposta di contratto che lo avrebbe reso il giocatore più ...

Vlahovic tentenna e il rinnovo con lanon è più scontato, anchese n'è reso conto. La Juventus è dunque alla finestra pronta a ripetere un'operazione in stile - Chiesa (prestito ...Commenta per primo L'edizione locale de La Nazione evidenzia come la differenza trae Napoli l'abbia fatta la qualità messa in campo. I viola hanno bisogno di più estro, ... Sevuole ...Il Presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha scritto alla redazione di Firenzeviola.it sul caso del rinnovo di contratto di Dusan Vlahovic, punta di diamante della squadra Viola. Secondo quanto ...Dusan Vlahovic ha deciso di non rinnovare il proprio contratto con la Fiorentina. A renderlo noto non è un organo di stampa ma il presidente Rocco.