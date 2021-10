FIFA e FIGC al lavoro insieme per sperimentare un nuovo fuorigioco | si può tornare al passato

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 5 ottobre 2021) Secondo quanto raccolto dall'edizione odierna de La Stampa, la Federcalcio italiana sarebbe pronta a discutere e rivedere una delle regole fondamentali del gioco per migliorarlo: il. Oggi c'è il supporto della tecnologia, ilviene preso in considerazione quasi al millimetro e, forse, proprio l'eccessiva fiscalità potrebbe rivelarsi un ulteriore problema. Laha già interpellato il presidente dellaGabriele Gravina per cominciare la fase di sperimentazione: si partirà dal Campionato Under 18, con arbitri della Lega Pro per i primi test: successivamente verrà redatto un dossier d'aggiornamento che andrà a finire sul tavolo dell'IFAB, l'organo preposto appositamente per i cambiamenti delle regole del calcio.