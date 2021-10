Festa di Roma | Eternals di Chloé Zhao chiuderà la manifestazione

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 5 ottobre 2021) Il nuovo film Marvel Studios,diall’Auditorium Parco della Musica il programma delladel Cinema die di Alice nella città (14-24 ottobre).di: Di cosa parla “”? Il terzo film della Fase Quattro dell’Universo Cinematografico Marvel – diretto da, regista premio Oscar per Nomadland – porta sul grande schermo un’epica storia che abbraccia migliaia di anni e vede protagonisti un nuovo team di Super Eroi immortali, costretti a uscire dall’ombra per unirsi contro il più antico nemico dell’umanità, I Devianti.di: Disney In una comunicazione ufficiale, Disney ha affermato che la ...