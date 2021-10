Festa di Roma 2021, in chiusura il nuovo Marvel: Eternals è diretto dalla regista premio Oscar per Nomadland Chloé Zhao (Di martedì 5 ottobre 2021) Alle superstar già annunciate Quentin Tarantino, Tim Burton e Johnny Depp, si aggiunge un blockbuster a chiudere l’edizione 2021 della Festa del Cinema di Roma insieme ad Alice nella Città che si terranno dal 14 al 24 ottobre. Si tratta di Eternals, il nuovo film Marvel Studios diretto da Chloé Zhao, regista premio Oscar e Leone d’oro a Venezia per Nomadland. L’annuncio odierno precede di un giorno la conferenza stampa ufficiale della 16ma edizione della kermesse capitolina organizzata dalla Fondazione Cinema per Roma e diretta da Antonio Monda. Eternals è il terzo film della cosiddetta Fase Quattro dell’Universo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 ottobre 2021) Alle superstar già annunciate Quentin Tarantino, Tim Burton e Johnny Depp, si aggiunge un blockbuster a chiudere l’edizionedelladel Cinema diinsieme ad Alice nella Città che si terranno dal 14 al 24 ottobre. Si tratta di, ilfilmStudiosdae Leone d’oro a Venezia per. L’annuncio odierno precede di un giorno la conferenza stampa ufficiale della 16ma edizione della kermesse capitolina organizzataFondazione Cinema pere diretta da Antonio Monda.è il terzo film della cosiddetta Fase Quattro dell’Universo ...

