Festa degli insegnanti, Nencini: “Dagli edifici agli stipendi tante cose non vanno. Con il PNRR si deve cambiare [VIDEO INTERVISTA] (Di martedì 5 ottobre 2021) A margine del convegno realizzato dalla Gilda degli insegnanti a Roma, parla il senatore Riccardo Nencini, esponente del Partito Socialista italiano e presidente della Commissione Istruzione alla Camera dei Deputati. L'articolo Festa degli insegnanti, Nencini: “Dagli edifici agli stipendi tante cose non vanno. Con il PNRR si deve cambiare VIDEO INTERVISTA . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 5 ottobre 2021) A margine del convegno realizzato dalla Gildaa Roma, parla il senatore Riccardo, esponente del Partito Socialista italiano e presidente della Commissione Istruzione alla Camera dei Deputati. L'articolo: “non. Con ilsi

Advertising

poliziadistato : #4ottobre Nel giorno della festa di #SanFrancescodAssisi si celebra anche la giornata mondiale degli #animali, un'o… - SkyTG24 : Oggi è la festa dei #nonni e la data non è casuale: infatti il #2ottobre nel calendario liturgico della confessione… - ProfgioGa : RT @orizzontescuola: Festa degli insegnanti, Nencini: “Dagli edifici agli stipendi tante cose non vanno. Con il PNRR si deve cambiare [VIDE… - orizzontescuola : Festa degli insegnanti, Nencini: “Dagli edifici agli stipendi tante cose non vanno. Con il PNRR si deve cambiare [V… - donatotesta : Maraini: 'La scuola è in degrado, ma resta in piedi grazie alla passione e alla competenza dei docenti' [VIDEO] - O… -