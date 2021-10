Festa degli insegnanti, Maraini: “La scuola è in degrado, ma resta in piedi grazie alla passione e alla competenza dei docenti” (Di martedì 5 ottobre 2021) La scrittrice Dacia Maraini è intervenuta al Convegno nazionale della Gilda in occasione della Giornata Mondiale dell'Insegnante. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 5 ottobre 2021) La scrittrice Daciaè intervenuta al Convegno nazionale della Gilda in occasione della Giornata Mondiale dell'Insegnante. L'articolo .

Advertising

poliziadistato : #4ottobre Nel giorno della festa di #SanFrancescodAssisi si celebra anche la giornata mondiale degli #animali, un'o… - SkyTG24 : Oggi è la festa dei #nonni e la data non è casuale: infatti il #2ottobre nel calendario liturgico della confessione… - labbradiveleno : oggi è la festa degli insegnanti il mio pensiero va a quella maestra delle elementari a cui avevo scritto una lette… - orizzontescuola : Festa degli insegnanti, Maraini: “La scuola è in degrado, ma resta in piedi grazie alla passione e alla competenza… - TanganelliAnna : Festa degli insegnanti, Maraini: 'La scuola è in degrado, ma resta in piedi grazie alla passione e alla competenza… -