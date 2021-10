Feltri, Senaldi e la "patata bollente"? Niente carcere, la sentenza del giudice: caso Raggi-Libero, vince il buonsenso (Di martedì 5 ottobre 2021) Niente carcere per Vittorio Feltri. Il fondatore di Libero, a processo insieme al condirettore Pietro Senaldi per il famoso titolo di prima pagina "patata bollente" su Virginia Raggi, ha di fatto vinto la sua battaglia legale: l'accusa chiedeva una condanna senza precedenti a 3 anni e 2 mesi di carcere (9 mesi per Senaldi), il Tribunale di Roma ha invece riportato tutto a dimensioni ben più ragionevoli, comminando a Feltri due sanzioni pecuniarie e una provvisionale da 5.000 euro. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 ottobre 2021)per Vittorio. Il fondatore di, a processo insieme al condirettore Pietroper il famoso titolo di prima pagina "" su Virginia, ha di fatto vinto la sua battaglia legale: l'accusa chiedeva una condanna senza precedenti a 3 anni e 2 mesi di(9 mesi per), il Tribunale di Roma ha invece riportato tutto a dimensioni ben più ragionevoli, comminando adue sanzioni pecuniarie e una provvisionale da 5.000 euro.

