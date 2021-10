Feltri condannato per la "patata bollente" alla Raggi (Di martedì 5 ottobre 2021) Vittorio Feltri e Pietro Senaldi condannati per il titolo pubblicato da Libero. Feltri dovrà pagare una multa di 11mila euro, Senaldi 5mila euro per omesso controllo. Previsto anche un risarcimento danni Leggi su ilgiornale (Di martedì 5 ottobre 2021) Vittorioe Pietro Senaldi condannati per il titolo pubblicato da Libero.dovrà pagare una multa di 11mila euro, Senaldi 5mila euro per omesso controllo. Previsto anche un risarcimento danni

Ultime Notizie dalla rete : Feltri condannato Diffamazione Raggi, condannati a multe Feltri e Senaldi CATANIA, 05 OTT La terza sezione penale del Tribunale monocratico di Catania ha condannato a una multa di 11mila euro per diffamazione il giornalista Vittorio Feltri per il suo articolo sulla prima pagina di Libero del 10 febbraio 2017 dal titolo 'Patata bollente' sulla sindaca ...

