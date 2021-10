Feltri condannato a una multa di 11mila euro per il titolo sulla Raggi. Il pm aveva chiesto il carcere (Di martedì 5 ottobre 2021) Vittorio Feltri è stato condannato al pagamento di una multa di 11mila euro per l’articolo su Virginia Raggi, pubblicato sulla prima pagina di Libero del 10 febbraio 2017, con il titolo “Patata bollente”. La condanna è stata decisa dal Tribunale di Catania, competente perché è la città in cui è stata stampata per prima la copia del quotidiano. La Procura aveva chiesto per Feltri 3 anni e 4 mesi di carcere e 5mila euro di multa. Feltri condannato a pagare una multa Il giudice ha stabilito un risarcimento danni da stabilire in sede civile, fissando una provvisionale di 5mila euro, il ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 5 ottobre 2021) Vittorioè statoal pagamento di unadiper l’articolo su Virginia, pubblicatoprima pagina di Libero del 10 febbraio 2017, con il“Patata bollente”. La condanna è stata decisa dal Tribunale di Catania, competente perché è la città in cui è stata stampata per prima la copia del quotidiano. La Procuraper3 anni e 4 mesi die 5miladia pagare unaIl giudice ha stabilito un risarcimento danni da stabilire in sede civile, fissando una provvisionale di 5mila, il ...

Advertising

glooit : Vittorio Feltri condannato per il titolo ‘Patata bollente’: “Diffamò la sindaca Raggi” leggi su Gloo… - SecolodItalia1 : Feltri condannato a una multa di 11mila euro per il titolo sulla Raggi. Il pm aveva chiesto il carcere… - ticino_notizie : RT @_DAGOSPIA_: ‘PATATA BOLLENTE’-NIENTE CARCERE PER FELTRI PER IL TITOLO SULLA - _DAGOSPIA_ : ‘PATATA BOLLENTE’-NIENTE CARCERE PER FELTRI PER IL TITOLO SULLA - luciano_manna : Raggi 'patata bollente'. Feltri condannato per diffamazione per articolo su Libero -