FdI a Milano, Feltri fa il pieno di preferenze. Eletta la Valcepina, finita nel mirino di Fanpage (Di martedì 5 ottobre 2021) A Milano Fratelli d'Italia conquista 5 seggi. Tra i neoeletti in consiglio comunale anche l'avvocato Chiara Valcepina (che sui piazza terza) e Francesco Rocca. Finiti nel mirino dell'inchiesta giornalistica di Fanpage sull'estrema destra milanese che gettato fango sul partito di Giorgia Meloni e inquinato l'ultimo rush di campagna elettorale. Milano, Feltri fa il pieno di preferenze Alla prima (malgrado gli attacchi) sono andate 903 preferenze, a Rocca 606. Fratelli d'Italia conquista il 9,76% dei voti in città. Di poco sotto la Lega di Salvini, che arriva al 10,74%. LEGGI ANCHE Feltri stronca l'inchiesta di Fanpage: "La Meloni sta galoppando, è chiaro che vogliono colpirla" FdI respinge il ...

