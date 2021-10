Facebook, Whatsapp e Instagram Down, l’ironia dei Ferragnez: “Ecco la nostra situazione adesso” (Di martedì 5 ottobre 2021) “Ecco la situazione in casa Ferragnez”. Chiara Ferragni e Fedez la prendono con filosofia e ironia, così come tanti vip in queste ore su quello che è il tormentone di lunedì 4 ottobre 2021: Facebook, Instagram e Whatsapp Down. Ricky Martin invece spinge tutti a uscire: “Forse possiamo riscoprire com’era la vita prima”. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di martedì 5 ottobre 2021) “lain casa”. Chiara Ferragni e Fedez la prendono con filosofia e ironia, così come tanti vip in queste ore su quello che è il tormentone di lunedì 4 ottobre 2021:. Ricky Martin invece spinge tutti a uscire: “Forse possiamo riscoprire com’era la vita prima”. L'articolo proviene da City Roma News.

