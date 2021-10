Facebook, la whistleblower Frances Haugen testimonia davanti al Senato Usa: “Instagram è pericoloso per la salute mentale dei teenager” (Di martedì 5 ottobre 2021) “Sono qui perché credo che i prodotti di Facebook mettano in pericolo i bambini, indeboliscano la nostra democrazia e producano divisioni“. Lo ha detto – testimoniando di fronte alla subcommissione per la tutela dei consumatori del Senato Usa – Frances Haugen, la whistleblower della compagnia che ha consegnato alle autorità di controllo documenti e rapporti riservati poi pubblicati dal Wall Street Journal nella serie Facebook files. Tra cui anche quello che svelava il funzionamento di XCheck, il software che permette ai sei milioni di utenti in “white list” di postare contenuti proibiti ai comuni mortali. Haugen, 37enne product manager con una carriera passata in Google e Pinterest, ha lanciato l’allarme a proposito degli effetti di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 ottobre 2021) “Sono qui perché credo che i prodotti dimettano in pericolo i bambini, indeboliscano la nostra democrazia e producano divisioni“. Lo ha detto –ndo di fronte alla subcommissione per la tutela dei consumatori delUsa –, ladella compagnia che ha consegnato alle autorità di controllo documenti e rapporti riservati poi pubblicati dal Wall Street Journal nella seriefiles. Tra cui anche quello che svelava il funzionamento di XCheck, il software che permette ai sei milioni di utenti in “white list” di postare contenuti proibiti ai comuni mortali., 37enne product manager con una carriera passata in Google e Pinterest, ha lanciato l’allarme a proposito degli effetti di ...

