Facebook, Instagram e WhatsApp, il giorno dopo il down: le scuse, le perdite, le ragioni del caos (Di martedì 5 ottobre 2021) Nella giornata di ieri, 4 ottobre 2021, i servizi più importanti di proprietà di Facebook sono stati irraggiungibili per poco più di sei ore. Il fondatore Zuckerberg - che si scusa - perde 6 miliardi di dollari e scende nella classifica degli uomini più ricchi al mondo.... Leggi su repubblica (Di martedì 5 ottobre 2021) Nella giornata di ieri, 4 ottobre 2021, i servizi più importanti di proprietà disono stati irraggiungibili per poco più di sei ore. Il fondatore Zuckerberg - che si scusa - perde 6 miliardi di dollari e scende nella classifica degli uomini più ricchi al mondo....

Advertising

StefanoGuerrera : c’è da dire comunque che quando Instagram, Facebook e WhatsApp sono down Twitter diventa 50 volte più divertente pe… - disinformatico : #facebookdown Ho cercato di fare il punto della situazione in linguaggio non troppo tecnico, correggetemi se ho sba… - TgLa7 : #Facebook, #Instagram, #WhatsApp saltati completamente in tutta Europa - Italia_Notizie : I meme per WhatsApp down: l’ironia (su Twitter) per i problemi di Instagram e Facebook - Azzurra826 : F Sempre più debole. Giovanissimi traslocano da social per 'anziani' come #Facebook #Instagram per traslocare in a… -