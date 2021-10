Facebook | Instagram e WhatsApp | il giorno dopo il down | le scuse | le perdite | le ragioni del caos

Advertising

disinformatico : #facebookdown Ho cercato di fare il punto della situazione in linguaggio non troppo tecnico, correggetemi se ho sba… - StefanoGuerrera : c’è da dire comunque che quando Instagram, Facebook e WhatsApp sono down Twitter diventa 50 volte più divertente pe… - TgLa7 : #Facebook, #Instagram, #WhatsApp saltati completamente in tutta Europa - syren1d : RT @_saud4de_: Comunque dopo ore ed ore Facebook, Instagram e Whatsapp sono tornati. Adesso aspettiamo gli One Direction. - martyxharry : RT @_saud4de_: Comunque dopo ore ed ore Facebook, Instagram e Whatsapp sono tornati. Adesso aspettiamo gli One Direction. -

Ultime Notizie dalla rete : Facebook Instagram

, per oltre 7 ore, il social network e tutti i servizi compresi comee WhatsApp. A spiegarlo in un post sul blog ufficiale degli ingegneri diè Santosh Janardhan , vice presidente ...Il 92,3% utilizza WhatsApp, l'82,7% YouTube, il 76,5%, il 65,7%, il 53,5% Amazon, il 41,8% le piattaforme per le videoconferenze (rispetto al 23,4% riferito alla popolazione ...Santosh Janardhan, vicepresidente per l'infrastruttura di Facebook, ha illustrato in modo dettagliato perché tutti i servizi social dell'azienda - Instagram, WhatsApp e lo stesso Fecebook - sono stati ...This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find the same content in another format, or you may ...