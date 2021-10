Facebook, Instagram e WhatsApp ‘down’, Zuckerberg perde 6 mld di dollari (Di martedì 5 ottobre 2021) Con il ‘down’ di ieri di Facebook, WhatsApp, Instagram, il valore netto stimato di Mark Zuckerberg, fondatore e Ceo di Facebook, è sceso di circa 6 miliardi di dollari (5,165 miliardi di euro) lunedì, principalmente a causa del crollo delle azioni del popolare social network dopo i problemi sofferti ieri dalle tre piattaforme, tutte di proprietà di Facebook, i cui servizi sono ripresi dopo diverse ore. Secondo i dati del Bloomberg Billionaires Index, la fortuna personale di Zuckerberg è scesa lunedì a 122 miliardi di dollari (105,039 miliardi di euro), un calo di 6,11 miliardi di dollari (5,26 miliardi di euro) rispetto alla sessione precedente. Il fondatore di Facebook ha così perso ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 5 ottobre 2021) Con ildi ieri di, il valore netto stimato di Mark, fondatore e Ceo di, è sceso di circa 6 miliardi di(5,165 miliardi di euro) lunedì, principalmente a causa del crollo delle azioni del popolare social network dopo i problemi sofferti ieri dalle tre piattaforme, tutte di proprietà di, i cui servizi sono ripresi dopo diverse ore. Secondo i dati del Bloomberg Billionaires Index, la fortuna personale diè scesa lunedì a 122 miliardi di(105,039 miliardi di euro), un calo di 6,11 miliardi di(5,26 miliardi di euro) rispetto alla sessione precedente. Il fondatore diha così perso ...

Advertising

StefanoGuerrera : c’è da dire comunque che quando Instagram, Facebook e WhatsApp sono down Twitter diventa 50 volte più divertente pe… - disinformatico : #facebookdown Ho cercato di fare il punto della situazione in linguaggio non troppo tecnico, correggetemi se ho sba… - TgLa7 : #Facebook, #Instagram, #WhatsApp saltati completamente in tutta Europa - shelovesnjh : RT @believeinmusic_: ogni volta che facebook, instagram o whatsapp vanno in down mi rendo conto di quanto siamo dipendenti dalla tecnologia… - francidecarolis : RT @spnlnv: oggi oltre a me, ci sono anche Instagram, whatsapp e facebook in down LOL #whatsappdown #instagramdown -