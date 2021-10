Facebook down: Mark Zuckerberg ha perso $6 miliardi in poche ore con il 'crollo' della piattaforma (Di martedì 5 ottobre 2021) Mark Zuckerberg ha perso 6 miliardi di dollari in poche ore con il crollo di Facebook. Ieri, un selloff ha fatto precipitare le azioni del gigante dei social media del 4,9%, aggiungendo un calo di circa il 15% da metà settembre. Lo scivolone delle azioni di ieri ha fatto scendere il valore di Zuckerberg a $121,6 miliardi, facendolo cadere sotto Bill Gates al n. 5 del Bloomberg Billionaires Index. Il valore sceso da quasi $140 miliardi in poche settimane, secondo l'indice. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 5 ottobre 2021)hadi dollari inore con ildi. Ieri, un selloff ha fatto precipitare le azioni del gigante dei social media del 4,9%, aggiungendo un calo di circa il 15% da metà settembre. Lo scivolone delle azioni di ieri ha fatto scendere il valore dia $121,6, facendolo cadere sotto Bill Gates al n. 5 del Bloomberg Billionaires Index. Il valore sceso da quasi $140insettimane, secondo l'indice. Leggi altro...

