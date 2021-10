Facchinetti duro | «Darei 27 giornate di squalifica a Cuadrado»

(Di martedì 5 ottobre 2021): «è come la Cagnotto, è un cascatore insopportabile. Meriterebbe 27di» Il famoso cantante e tifoso dell’Inter Francesco, ospite ieri a Tiki Taka, ha parlato dei comportamenti adottati sul terreno di gioco da Juan. Di seguito le sue dure parole. «è un grande giocatore ma gli possiamo dare 27di? Se fosse nell’Nba,prenderebbe 27di. È un giocatore insopportabile, è bravissimo ma è un giocatore che andrebbe preso a calci nel culo.non è un cascatore, è la Cagnotto. E si arrabbia pure quando non gli danno rigore, è la ...

