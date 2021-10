Fabio Cannavaro ha probabilmente trovato squadra in Italia (Di martedì 5 ottobre 2021) Fabio Cannavaro vuole ripartire da un’avventura in Europa dopo la lunga esperienza cinese che si è recentemente conclusa. In Europa e perchè no anche in Italia, anzi tra i desideri di Cannavaro c’è misurarsi nel nostro Paese con progetti seri. Il capitano campione del mondo nel 2006 potrebbe ripartire dal Parma, un club che appartiene Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 5 ottobre 2021)vuole ripartire da un’avventura in Europa dopo la lunga esperienza cinese che si è recentemente conclusa. In Europa e perchè no anche in, anzi tra i desideri dic’è misurarsi nel nostro Paese con progetti seri. Il capitano campione del mondo nel 2006 potrebbe ripartire dal Parma, un club che appartiene Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

