EURO 2024 | la UEFA svela il logo del torneo in Germania – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di martedì 5 ottobre 2021) Laha lanciato ile il brand di: la competizione per le nazionali si svolgerà inL’peo di calcio torna alla sua modalità classica: non più itinerante ma in un solo paese ospitante. Toccherà allaorganizzare ed ospitare, l’edizione deglipei che vedrà l’Italia campione in carica. Oggi lahato ildella manifestazione e il brand, alla vigilia delle semifinali di Nations League: inizia dunque il percorso che porterà alin. #will be held across ten German cities in under three years’ ...