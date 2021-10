Esonero contributivo Inps 2021 per i settori turismo, commercio, culturale e spettacolo. Prime indicazioni (Di martedì 5 ottobre 2021) Decontribuzione per i settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo. Prime indicazioni operative. I datori di lavoro dei settori... Leggi su feedpress.me (Di martedì 5 ottobre 2021) Decontribuzione per idel, degli stabilimenti termali e del, nonché del settore creativo,e dellooperative. I datori di lavoro dei...

Ultime Notizie dalla rete : Esonero contributivo Esonero contributivo per il turismo e commercio: indicazioni operative Al fine di far fronte alle conseguenze causate dall'emergenza epidemiologica da Covid - 19, il Legislatore ha introdotto un esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio , nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo . L'Inps, ...

Esonero contributi agricoli: proroga domanda al 6 ottobre 2021 A dare notizia della proroga del termine per l'accesso all'esonero contributivo è il messaggio INPS n. 3327 pubblicato il 1° ottobre 2021 , successivamente quindi alla scadenza del 30 settembre. L'...

Esonero contributivo: scadenza domande prorogata al 6 ottobre 2021 Ipsoa Esonero contributi turismo, commercio e spettacolo: le prime istruzioni INPS La disposizione a cui fa riferimento il documento di prassi è quella introdotta dal Decreto Sostegni bis , e consiste in un esonero dal pagamento dei contributi previdenziali dal dal 26 maggio al 31 d ...

Cartelle esattoriali per 94 mila imprese: le scadenze di ottobre Sono 94.598 mila le imprese dell’Umbria interessate dalle scadenze di ottobre, 72.490 nella provincia di Perugia e 22.108 in quella di Terni, ...

