Esce a sorpresa Easy On Me di Adele, il singolo anticipa l’album 30 (Di martedì 5 ottobre 2021) Esce a sorpresa Easy On Me di Adele. Il nuovo singolo ha già una data definitiva per l’uscita in radio e negli store digitali, quella del 15 ottobre. Al nuovo singolo di Adele non manca molto, i fan dovranno attendere solo una manciata di giorni. La cantante non intende fermarsi ad un uovo brano inedito. Sono già noti i suoi progetti futuri. Cosa dobbiamo aspettarci, dunque, da Adele? Un disco sicuramente. Easy On Me di Adele raggiungerà la rotazione radiofonica internazionale la prossima settimana e sarà trasmesso anche in Italia, dove sarà disponibile per il download digitale e in free streaming su Spotify. Per Adele si tratta di un atteso brano inedito dopo una lunga pausa. E non intende ... Leggi su optimagazine (Di martedì 5 ottobre 2021)On Me di. Il nuovoha già una data definitiva per l’uscita in radio e negli store digitali, quella del 15 ottobre. Al nuovodinon manca molto, i fan dovranno attendere solo una manciata di giorni. La cantante non intende fermarsi ad un uovo brano inedito. Sono già noti i suoi progetti futuri. Cosa dobbiamo aspettarci, dunque, da? Un disco sicuramente.On Me diraggiungerà la rotazione radiofonica internazionale la prossima settimana e sarà trasmesso anche in Italia, dove sarà disponibile per il download digitale e in free streaming su Spotify. Persi tratta di un atteso brano inedito dopo una lunga pausa. E non intende ...

