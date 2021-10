Era ora | iniziano le riprese del nuovo film con Edoardo Leo

(Di martedì 5 ottobre 2021) Da lunedì 11 ottobre inizieranno ledeldi Alessandro Aronadio dal titolo Era ora, con protagonisti gli attoriLeo e Barbara Ronchi! Da lunedì 11 ottobre inizieranno ledeldi Alessandro Aronadio dal titolo Era ora, con protagonisti gli attoriLeo e Barbara Ronchi! Dante ha un bellissimo rapporto con la fidanzata Alice, ma ne ha uno davvero pessimo con il tempo. Assorbito da mille impegni, arriva sempre in ritardo e ha l'impressione che la sua vita stia scorrendo troppo velocemente. Il giorno in cui compie quarant'anni quell'impressione diventa incredibilmente realtà. Da quel momento Dante si ritrova a saltare in avanti di anno in anno, senza avere più controllo della sua vita. Era Ora è ...

Advertising

disinformatico : Quando un governo arriva al punto di chiedere a un idraulico di fare il camionista, forse è ora di rendersi conto c… - matteosalvinimi : “Ho il negozio qua e sono stata picchiata e derubata”, ”Era un quartiere residenziale, si stava benissimo, ma ora n… - RobertoBurioni : Ancora su M (è il modo in cui chiamerò d'ora in poi molnupiravir, altrimenti da solo mi consuma i caratteri). Il tr… - zizionice : RT @TgrRai: Il gioielliere che uccise i rapinatori a Grinzane Cavour, Cuneo, è ora accusato di omicidio doloso plurimo, tentato omicidio e… - oggistoinparano : Poi Manila ieri vedendo la figlia di Carmen già forse sentiva la mancanza dei suoi ed era un po’ giù e allora fa du… -

Ultime Notizie dalla rete : Era ora

Zerkalo

Nei giorni scorsi siparlato di riforma del catasto, ma non è quella riforma il problema ... La Lega ha ricevuto la legge delega poco prima - circa un'- che iniziasse la cabina di regia . Un ......delega fiscale perché non contiene quello chenegli accordi. I ministri della Lega non possono averla in mano alle 13.30 per una riunione alle 14. Non è l'oroscopo, non è possibile avere mezz'...Cercasi staffisti e dirigenti a Palazzo San Giacomo. Con l’addio dell’ex sindaco Luigi De Magistris sono scaduti anche 72 contratti di ...Il fondatore di Domus de Luna spiega che cosa non va: «Una comunità non è la semplice sommatoria degli individui che la compongono. Nell’urgenza sono state date risposte standard, anche quando la situ ...