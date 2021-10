Equity crowdfunding | Mamacrowd | raggiunti i 100 milioni di euro di raccolta totale

(Di martedì 5 ottobre 2021) (Teleborsa) –, piattaforma italiana per investimenti in, ha raggiunto i 100didi, oltre che 100.000 utenti registrati. La crescita della piattaforma, che permette di investire nelle migliori startup e PMI italiane, è accelerata negli ultimi mesi. Lamedia nei primi otto mesi dell’anno è infatti cresciuta del 63% rispetto allo stesso periodo del 2020, mentre il numero di investimenti ha superato quota 18.000. Una grande spinta, sottolinea la società, è arrivata anche grazie alla collaborazione con Azimut, con cui ha messo a punto ALICrowd, il primo ELTIF di venture capital che utilizza anche il portale per ricercare le aziende oggetto di investimento grazie alla campagna (call for ...

E per farlo è stata appena avviata una campagna di equity crowdfunding sulla piattaforma Wearestarting.it con lo scopo di raccogliere 50mila euro come obiettivo minimo e 200mila come massimo. Un ... Startup Wise Guys, acceleratore di startup attivo in Italia da un anno che in pochi mesi, a novembre 2020, ha raccolto 1,2 milioni di euro in crowdfunding, ha elaborato un report che analizza lo scena ...