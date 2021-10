Energia sempre più cara: gas verso 6 dollari dopo parole von der Leyen (Di martedì 5 ottobre 2021) (Teleborsa) – Prosegue il rally del gas naturale, che sulla piazza di New York ha raggiunto un valore di quasi i 6 dollari, nuovo record storico, a causa dei timori di una carenza delle scorte per la stagione invernale. Il future sul Henry Hub Natural gas balza del 3,4% a 5,962 dollari per milione di Btu, unità di misurazione britannica che corrisponde a circa 28 metri cubi. Ad alimentare l’ascesa del prezzo vi sono le minori consegne dalla Russia, la concorrenza della domanda internazionale, soprattutto dalla Cina, ed i livelli esigui degli stoccaggi in UE. L’Ue pensa di costituire riserve strategiche La Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, intanto, ha preannunciato che a breve si discuterà di come “affrontare lo stoccaggio” di gas e costituire “riserve strategiche” in Europa. Fra i temi caldissimi anche ... Leggi su quifinanza (Di martedì 5 ottobre 2021) (Teleborsa) – Prosegue il rally del gas naturale, che sulla piazza di New York ha raggiunto un valore di quasi i 6, nuovo record storico, a causa dei timori di una carenza delle scorte per la stagione invernale. Il future sul Henry Hub Natural gas balza del 3,4% a 5,962per milione di Btu, unità di misurazione britannica che corrisponde a circa 28 metri cubi. Ad alimentare l’ascesa del prezzo vi sono le minori consegne dalla Russia, la concorrenza della domanda internazionale, soprattutto dalla Cina, ed i livelli esigui degli stoccaggi in UE. L’Ue pensa di costituire riserve strategiche La Presidente della Commissione europea, Ursula von der, intanto, ha preannunciato che a breve si discuterà di come “affrontare lo stoccaggio” di gas e costituire “riserve strategiche” in Europa. Fra i temi caldissimi anche ...

