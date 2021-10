Enea Bastianini: nuovo capolavoro ad Austin (Di martedì 5 ottobre 2021) Ad Austin un nuovo sceriffo è arrivato nella città della MotoGP, e si chiama Enea Bastianini. A due settimane di distanza dallo strabiliante podio di Misano 1, il riminese del team Esponsorama ha compiuto un altro mezzo miracolo al Circuit Of The Americas. Partito 16esimo dopo una qualifica sofferente, il campione uscente della Moto2 ha recuperato senza colpo ferire, chiudendo in sesta posizione. Il “Bestia” sta diventando una costante nella top ten, pur disponendo di una Ducati vecchia di due anni. Marc Marquez resta il re delle Americhe! Vittoria in solitaria ad Austin Enea Bastianini: cos’ha fatto ad Austin? Nelle interviste post-gara, Bastianini ha indicato un momento preciso della stagione in cui ha fatto il salto di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 5 ottobre 2021) Adunsceriffo è arrivato nella città della MotoGP, e si chiama. A due settimane di distanza dallo strabiliante podio di Misano 1, il riminese del team Esponsorama ha compiuto un altro mezzo miracolo al Circuit Of The Americas. Partito 16esimo dopo una qualifica sofferente, il campione uscente della Moto2 ha recuperato senza colpo ferire, chiudendo in sesta posizione. Il “Bestia” sta diventando una costante nella top ten, pur disponendo di una Ducati vecchia di due anni. Marc Marquez resta il re delle Americhe! Vittoria in solitaria ad: cos’ha fatto ad? Nelle interviste post-gara,ha indicato un momento preciso della stagione in cui ha fatto il salto di ...

Advertising

AlePassanti : RT @OA_Sport: #MotoGP, Enea #Bastianini: “Da Silverstone ho compiuto un enorme passo in avanti, ma non mi fermo. Sulla #Moto3…” https://t.c… - OA_Sport : #MotoGP, Enea #Bastianini: “Da Silverstone ho compiuto un enorme passo in avanti, ma non mi fermo. Sulla #Moto3…” - sceglierebene : enea bastianini merita la sella di zarco change my mind - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: Enea è stato autore di un'incredibile rimonta dal sedicesimo al sesto posto #MotoGP #AmericasGP #Motorionline https:… - broong63broong : RT @SkySportMotoGP: MotoGP, GP Austin. Enea Bastianini, gara in rimonta da 16° a 6°: 'Mi sono ripreso'. VIDEO #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP… -