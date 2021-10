Emma Marrone, gli auguri social a Stefano De Martino (Di martedì 5 ottobre 2021) Nessun Bennifer all’italiana. Emma Marrone e Stefano De Martino, la cui separazione risale ormai a nove anni fa, non hanno vagheggiato alcuna possibilità di ritorno. Eppure, un breve e anonimo contatto social è bastato a restituire ai fan la speranza di un nuovo amore. «Auguri Ste», ha scritto online la cantante, commentando la foto con la quale De Martino ha festeggiato i suoi primi trentadue anni. Non ci sono state altre parole. Non ci sono state emoticon, non da parte di Emma Marrone. L’unico cuore, compulsato accanto ad un «Grazie», lo ha messo De Martino. E tanto è bastato a mandare in visibilio i più romantici fra i follower dell’ex coppia. Leggi su vanityfair (Di martedì 5 ottobre 2021) Nessun Bennifer all’italiana. Emma Marrone e Stefano De Martino, la cui separazione risale ormai a nove anni fa, non hanno vagheggiato alcuna possibilità di ritorno. Eppure, un breve e anonimo contatto social è bastato a restituire ai fan la speranza di un nuovo amore. «Auguri Ste», ha scritto online la cantante, commentando la foto con la quale De Martino ha festeggiato i suoi primi trentadue anni. Non ci sono state altre parole. Non ci sono state emoticon, non da parte di Emma Marrone. L’unico cuore, compulsato accanto ad un «Grazie», lo ha messo De Martino. E tanto è bastato a mandare in visibilio i più romantici fra i follower dell’ex coppia.

