Emma Lewisham | la sua azienda di bellezza è carbon positive

Leggi su periodicodaily

(Di martedì 5 ottobre 2021) In un mercato altamente competitivo come quello del beauty, è necessario avere delle idee davvero originali e vincenti affinché un’possa raggiungere alti livelli.sta ottenendo grande successo con il suo brand disoprattutto per due motivi: l’efficacia dei suoi prodotti e l’applicazione di una serie di valori che non tengono necessariamente