Emily Ratajkowski accusa il musicista Robin Thicke di molestie

(Di martedì 5 ottobre 2021)lo ha detto e giurato più volte. Il video di “Blurred Lines” le ha rovinato la vita. In quelle immagini appariva a seno nudo e già ai tempi della realizzazione, nel 2013, si parlò di un videoclip sessista. Ora la modella confessa chela molestò sul set, le avrebbe “toccato il seno con entrambe le mani”.ha raccontato l’episodio nel suo primo libro, autobiografico, “My body”, che uscirà il 19 ottobre e che il Sunday Times anticipa: “E’ tornato ubriaco sul set solo per girarlo con me – racconta – ho sentito le mani di uno sconosciuto che stringevano i miei seni da dietro. Mi sono allontanata d’istinto”. La regista Diane Martel ha confermato tutto: “Ricordo quel momento, quando ho visto quanto stava succedendo, mi sono messa a urlare ‘Cosa stai facendo? Basta così, le ...

