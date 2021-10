Emiliano “La telemedicina pugliese per curare meglio e a casa propria” (Di martedì 5 ottobre 2021) Al via in Puglia la Centrale Operativa Regionale di telemedicina delle cronicità e delle reti cliniche. Grazie alla COReHealth, i pazienti possono essere curati da casa, accompagnati a una auto-gestione della propria malattia cronica riducendo così le ospedalizzazioni e le visite presso gli ambulatori e i medici. dam/pc/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 5 ottobre 2021) Al via in Puglia la Centrale Operativa Regionale didelle cronicità e delle reti cliniche. Grazie alla COReHealth, i pazienti possono essere curati da, accompagnati a una auto-gestione dellamalattia cronica riducendo così le ospedalizzazioni e le visite presso gli ambulatori e i medici. dam/pc/red su Il Corriere della Città.

Ultime Notizie dalla rete : Emiliano telemedicina Bari: Forum Mediterraneo in Sanità Da oggi Alle ore 12.00, nella sala Federico II, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano e il ...di piloti tecnologici sperimentali e avvio degli stessi verso le future centrali della telemedicina. ...

Tecnologia biomedicale: al via l'Expo di Modena Locatelli sarà relatore e referente del convegno di domani relativo alla telemedicina e la tele ... Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano - romagnoli ...

Puglia: presentato COReHealth, piattaforma digitale di Telemedicina. Emiliano, Lopalco e Gorgoni alla presentazione in occasione del Forum mediterraneo in Medicina

