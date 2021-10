Ema approva la terza dose di vaccino per i fragili, ma in Italia già si fa (Di martedì 5 ottobre 2021) L’. La dose extra di vaccini aumenta la difesa anticorporale Il comitato per i medicinali umani ( HMP) dell’EMA ha concluso che una dose extra dei vaccini COVID-19 Comirnaty (BioNTech/Pfizer) e Spikevax (Moderna) può essere somministrata a persone con un sistema immunitario gravemente indebolito, almeno 28 giorni dopo la loro seconda dose. Quindi, ufficialmente dà il via libera per la dose addizionale ai fragili, ma in Italia ci si è già mossi in questa direzione e la platea si sta allargando anche ad altre categorie. EMA conclusion: 3rd doses of #COVID19vaccines Comirnaty & Spikevax may be given to people with severely weakened immune systems, at least 28 days after their 2nd dose. https://t.co/v0jiuKbum2 pic.twitter.com/mUHRhru35r — EU ... Leggi su 361magazine (Di martedì 5 ottobre 2021) L’. Laextra di vaccini aumenta la difesa anticorporale Il comitato per i medicinali umani ( HMP) dell’EMA ha concluso che unaextra dei vaccini COVID-19 Comirnaty (BioNTech/Pfizer) e Spikevax (Moderna) può essere somministrata a persone con un sistema immunitario gravemente indebolito, almeno 28 giorni dopo la loro seconda. Quindi, ufficialmente dà il via libera per laaddizionale ai, ma inci si è già mossi in questa direzione e la platea si sta allargando anche ad altre categorie. EMA conclusion: 3rds of #COVID19vaccines Comirnaty & Spikevax may be given to people with severely weakened immune systems, at least 28 days after their 2nd. https://t.co/v0jiuKbum2 pic.twitter.com/mUHRhru35r — EU ...

