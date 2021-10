Elodie alla Fashion Week di Parigi come un angelo total black (Di martedì 5 ottobre 2021) alla Fashion Week di Parigi, in scena dal 27 settembre al 5 ottobre 2021, tra le tante griffe che hanno sfilato finalmente con il pubblico in presenza, è andato in scena anche lo show Lanvin con un ospite d’eccezione, Elodie. La Maison ha presentato la sua collezione Primavera/Estate 2022 con una spettacolare sfilata a cui erano presenti anche Asia Argento e Naomi Campbell. Vi raccomandiamo... Elodie sarà presto la protagonista di un film che parla di mafia La cantante debutta nella pellicola Ti mangio il cuore di Pippo Mezzapesca tratta dal romanzo-inchiesta di Carlo Bonini e Giuliano Foschini. Le rip... Tra le prime file del front-row anche il volto noto della musica ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 5 ottobre 2021)di, in scena dal 27 settembre al 5 ottobre 2021, tra le tante griffe che hanno sfilato finalmente con il pubblico in presenza, è andato in scena anche lo show Lanvin con un ospite d’eccezione,. La Maison ha presentato la sua collezione Primavera/Estate 2022 con una spettacolare sfilata a cui erano presenti anche Asia Argento e Naomi Campbell. Vi raccomandiamo...sarà presto la protagonista di un film che parla di mafia La cantante debutta nella pellicola Ti mangio il cuore di Pippo Mezzapesca tratta dal romanzo-inchiesta di Carlo Bonini e Giuliano Foschini. Le rip... Tra le prime file del front-row anche il volto noto della musica ...

Advertising

mambonuele : @ilfusebs lei andata alla stessa scuola di Elodie - ModaCorriere : Elodie conduce «Le Iene»: tutti i look della camaleontica cantante - eleonorauselli : RT @paoloangeloRF: Elodie conduce «Le Iene»: tutti i look della camaleontica cantante - MauroCapozza : RT @APagliaccis: Mettere alla gogna mediatica, l'arte oscura di #Morisi. Boldrini,Azzolina,Elodie,Ilaria Cucchi,Raggi, una lista infinita d… - paoloangeloRF : Elodie conduce «Le Iene»: tutti i look della camaleontica cantante -