Elisabetta Gregoraci confessa il vero amore della sua vita: “Che bello vederti” – FOTO (Di martedì 5 ottobre 2021) L’ex gieffina si rivela e confessa senza indugi l’identità dell’uomo che le ha rubato il cuore. Mossa asorpresa di Elisabetta Gregoraci che spiazza il popolo del web. Una confessione d’amore… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 5 ottobre 2021) L’ex gieffina si rivela esenza indugi l’identità dell’uomo che le ha rubato il cuore. Mossa asorpresa diche spiazza il popolo del web. Una confessione d’… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

celotto_ciro : RT @celotto_ciro: @Giulia39807227 @tuseicomeme No e finita x me la storia Pierpaolo pretelli è Giulia Salemi la troppa lontano la Gregoraci… - celotto_ciro : @Giulia39807227 @tuseicomeme No e finita x me la storia Pierpaolo pretelli è Giulia Salemi la troppa lontano la Gre… - ilteamdeipali1 : @fortiefragilii Gli metto gli avvocati che Elisabetta Gregoraci spostati proprio - iolucetutenebre : RT @oocgfvip5: L’imitazione di Tommaso a Selvaggia Roma: il confronto con Elisabetta Gregoraci. (parte 7, ultima) #GFVIP - infoitcultura : Scherzi a parte, tutti gli ospiti della puntata di stasera: da Nicola Porro a Elisabetta Gregoraci -