Elisabetta del Belgio, primo giorno a Oxford (e tanta voglia di «normalità») (Di martedì 5 ottobre 2021) Una lettura in biblioteca, quattro chiacchiere in cortile, un caffè al bar. Elisabetta del Belgio ha fatto il suo debutto al Lincoln College, uno dei collegi costituenti l'Università di Oxford: la duchessa di Brabante, figlia primogenita del re Filippo e della regina consorte Mathilde, ha infatti cominciato un corso triennale di Storia e Politica, dopo aver brillantemente superato la prova di ammissione.

