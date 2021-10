Elezioni Roma, Michetti avanti in 9 municipi su 15 (Di martedì 5 ottobre 2021) Elezioni Roma, Enrico Michetti il più votato in 9 municipi su 15. Lo scrutinio non è ancora definitivo anche se mancano poche sezioni (scrutinate 2.574 su 2.603) ma il candidato di centrodestra appare il più votato in 9 municipi su 15, il candidato di centrosinistra Roberto Gualtieri è avanti in cinque municipi, raccogliendo più preferenze soprattutto in quelli centrali. Al II municipio il più votato è invece Carlo Calenda, seppure rimasto escluso dal ballottaggio. Nel primo municipio, infatti, ottiene più voti Gualtieri, seguito da Calenda, più distaccati Michetti e Raggi che supera di poco il 10%. Nel secondo municipio, invece, il candidato sindaco più votato, dai dati ancora provvisori, è Carlo ... Leggi su italiasera (Di martedì 5 ottobre 2021), Enricoil più votato in 9su 15. Lo scrutinio non è ancora definitivo anche se mancano poche sezioni (scrutinate 2.574 su 2.603) ma il candidato di centrodestra appare il più votato in 9su 15, il candidato di centrosinistra Roberto Gualtieri èin cinque, raccogliendo più preferenze soprattutto in quelli centrali. Al IIo il più votato è invece Carlo Calenda, seppure rimasto escluso dal ballottaggio. Nel primoo, infatti, ottiene più voti Gualtieri, seguito da Calenda, più distaccatie Raggi che supera di poco il 10%. Nel secondoo, invece, il candidato sindaco più votato, dai dati ancora provvisori, è Carlo ...

