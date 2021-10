Elezioni Roma, Calenda: “Ai ballottaggi lascio libero chi mi ha scelto” (Di martedì 5 ottobre 2021) Elezioni Roma, “è stato uno sforzo titanico, una sfida senza altre liste accanto. Faticosa, difficile”. Carlo Calenda parla con Repubblica della sua sconfitta alle amministrative, ma anche del buon piazzamento della sua lista. E dopo aver ringraziato “i 1.500 ragazzi con i quali abbiamo fatto una campagna elettorale porta a porta, il mio staff che rappresenterà una risorsa di classe dirigente per la politica italiana”, ha affermato: “Non una battaglia di testimonianza però, ho sperato di andare al ballottaggio e ci ho lavorato un anno. E ora sono molto dispiaciuto. Quando non si raggiunge l’obiettivo per cui ci si è spesi, bisogna dirlo. In ogni caso, non darò indicazioni di voto al ballottaggio, non sarebbe onorevole fare apparentamenti”. “Anche mia moglie è molto dispiaciuta – prosegue l’ex ... Leggi su italiasera (Di martedì 5 ottobre 2021), “è stato uno sforzo titanico, una sfida senza altre liste accanto. Faticosa, difficile”. Carloparla con Repubblica della sua sconfitta alle amministrative, ma anche del buon piazzamento della sua lista. E dopo aver ringraziato “i 1.500 ragazzi con i quali abbiamo fatto una campagna elettorale porta a porta, il mio staff che rappresenterà una risorsa di classe dirigente per la politica italiana”, ha affermato: “Non una battaglia di testimonianza però, ho sperato di andare alo e ci ho lavorato un anno. E ora sono molto dispiaciuto. Quando non si raggiunge l’obiettivo per cui ci si è spesi, bisogna dirlo. In ogni caso, non darò indicazioni di voto alo, non sarebbe onorevole fare apparentamenti”. “Anche mia moglie è molto dispiaciuta – prosegue l’ex ...

