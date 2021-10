Elezioni | Orlando | “Il governo ne esce rafforzato”

Advertising

Agenzia_Italia : ?? #ElezioniComunali2021 'Da questo voto il governo esce rafforzato'. È il giudizio del ministro del Lavoro e capod… - citynowit : Dopo il flop del 2020 #MelitoPortoSalvo è ad un passo dall'avere un nuovo sindaco?? - PalermoToday : Orlando tra Comunali e Regionali: 'Lagalla ha scelto la destra, io a Palazzo d'Orleans se ci sono le condizioni'… - live_palermo : Leoluca Orlando candidato alla Regione? 'Se ci saranno le condizioni, sì' - sudreporter : #Napoli, a Scampia faccia a faccia tra @AndreaOrlandosp e il Movimento 7 novembre -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Orlando

PalermoToday

Venendo a noi, a queste, possiamo considerare acquisito un importante avanzamento del ... come il disegno di legge di Andreache istituirebbe (con aspirazioni di incostituzionale ...Qualche punto in piu' di partecipazione nel 2016, con il 57% al primo turno dellepoi vinte al ballottaggio da Virginia Raggi. 19:27: "Da questo voto il governo esce rafforzato" 'Da ...ROMA - "Da questo voto il governo esce rafforzato, il Pd è la forza che con più determinazione ha sostenuto le scelte che il governo ha assunto. Credo che ...La linea Letta: "Coalizione larga. Il voto? Potrei chiederlo ma non lo faccio". L’altro scenario: subito il congresso ...