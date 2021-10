Elezioni nel X Municipio, Ieva: “Continueremo a lavorare per il nostro territorio” (Di martedì 5 ottobre 2021) Ostia – “Il risultato di queste Elezioni municipali vede la nostra coalizione fuori dal ballottaggio: non possiamo che essere delusi da questo risultato“. Così Alessandro Ieva, vicepresidente uscente e candidato alla presidenza del X Municipio per la coalizione guidata dal Movimento 5 Stelle, ha commentato l’esito delle Elezioni amministrative 2021 (leggi qui). “Negli scorsi tre anni e mezzo, in qualità di assessore e vicepresidente nell’Amministrazione Di Pillo – racconta Ieva -, ho lavorato tenacemente per questo Municipio, ripristinando la legalità e riportando efficienza, lì dove c’erano le macerie lasciateci dalle amministrazioni precedenti”. “Non ho lavorato da solo. Devo ringraziare, ancora una volta, la presidente Giuliana Di Pillo che ha scelto me come suo successore e che ha ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 5 ottobre 2021) Ostia – “Il risultato di questemunicipali vede la nostra coalizione fuori dal ballottaggio: non possiamo che essere delusi da questo risultato“. Così Alessandro, vicepresidente uscente e candidato alla presidenza del Xper la coalizione guidata dal Movimento 5 Stelle, ha commentato l’esito delleamministrative 2021 (leggi qui). “Negli scorsi tre anni e mezzo, in qualità di assessore e vicepresidente nell’Amministrazione Di Pillo – racconta-, ho lavorato tenacemente per questo, ripristinando la legalità e riportando efficienza, lì dove c’erano le macerie lasciateci dalle amministrazioni precedenti”. “Non ho lavorato da solo. Devo ringraziare, ancora una volta, la presidente Giuliana Di Pillo che ha scelto me come suo successore e che ha ...

