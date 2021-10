Elezioni nel Municipio X, è ufficiale: Picca e Falconi si sfideranno al ballottaggio (Di martedì 5 ottobre 2021) Ostia – Ora è ufficiale: come già anticipato in mattinata (leggi qui), saranno i candidati alla presidenza del Municipio X di Roma Monica Picca (centrodestra) e Mario Falconi (centrosinistra) a sfidarsi al ballottaggio del 17 e 18 ottobre prossimi. La candidata leghista ha infatti ricevuto il 39.11% dei voti (esattamente 31.522), mentre il candidato civico delle sinistre ne ha ottenuti il 26.29% (precisamente 21.190). Seguono il vicepresidente pentastellato uscente Alessandro Ieva (che si è fermato allo 20.89%, pari a 16.839 voti) e Andrea Bozzi, sostenuto dalla Lista civica Calenda Sindaco, che incassa il 10.22% (ovvero 8.241 voti). Leggi anche Il Caso Elezioni 2021, i numeri non tornano: commissariata una sezione di Ostia Per Monica Picca, non si tratta della ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 5 ottobre 2021) Ostia – Ora è: come già anticipato in mattinata (leggi qui), saranno i candidati alla presidenza delX di Roma Monica(centrodestra) e Mario(centrosinistra) a sfidarsi aldel 17 e 18 ottobre prossimi. La candidata leghista ha infatti ricevuto il 39.11% dei voti (esattamente 31.522), mentre il candidato civico delle sinistre ne ha ottenuti il 26.29% (precisamente 21.190). Seguono il vicepresidente pentastellato uscente Alessandro Ieva (che si è fermato allo 20.89%, pari a 16.839 voti) e Andrea Bozzi, sostenuto dalla Lista civica Calenda Sindaco, che incassa il 10.22% (ovvero 8.241 voti). Leggi anche Il Caso2021, i numeri non tornano: commissariata una sezione di Ostia Per Monica, non si tratta della ...

