Elezioni comunali, come sono andati i No Vax? Risultati incredibili (Di martedì 5 ottobre 2021) Elezioni comunali 2021: c’è un Movimento, in Italia, che ha iniziato davvero dal nulla. E che dallo 0 virgola, da cui è cominciata la sua storia, appena due anni fa nel 2019, è arrivato a toccare anche il 5% di preferenze in alcune città, nelle recentissime amministrative che si sono concluse ieri alle 15 in tutto il Paese. No Vax (AdobeStock) Un risultato davvero inatteso, se pensiamo che in alcune località i candidati di questo neonato “partito”, hanno addirittura superato i Cinque Stelle. Loro sono il Movimento 3V, ovvero Vaccini Vogliamo Verità, chiaro messaggio dal contenuto apertamente ostile nei confronti dei vaccini, nel complesso panorama sanitario odierno post emergenza. Indubbio pensare che, il clima teso e carico di dubbi legato al Coronavirus che ci attanaglia da oltre ... Leggi su chenews (Di martedì 5 ottobre 2021)2021: c’è un Movimento, in Italia, che ha iniziato davvero dal nulla. E che dallo 0 virgola, da cui è cominciata la sua storia, appena due anni fa nel 2019, è arrivato a toccare anche il 5% di preferenze in alcune città, nelle recentissime amministrative che siconcluse ieri alle 15 in tutto il Paese. No(AdobeStock) Un risultato davvero inatteso, se pensiamo che in alcune località i candidati di questo neonato “partito”, hanno addirittura superato i Cinque Stelle. Loroil Movimento 3V, ovvero Vaccini Vogliamo Verità, chiaro messaggio dal contenuto apertamente ostile nei confronti dei vaccini, nel complesso panorama sanitario odierno post emergenza. Indubbio pensare che, il clima teso e carico di dubbi legato al Coronavirus che ci attanaglia da oltre ...

Advertising

lorepregliasco : Sono elezioni comunali, contano le persone e le dinamiche locali, ok. Ma l'impressione è che il centrodestra stia r… - Open_gol : L’attore candidato con la lista civica di Michetti è uno dei pazienti del dottore indagato per aver inserito nel si… - fattoquotidiano : Elezioni comunali Roma, “Ciao Virgì”: il tweet sfottò di Fratelli d’Italia a Virginia Raggi cancellato dopo le prim… - GermanoDottori : RT @you_trend: ?? Risultati quasi definitivi delle elezioni comunali a #Roma (2526 sezioni scrutinate su 2603): Michetti (CDX) 30,2% Gualtie… - baritoday : Comunali 2021 Ruvo Di Puglia: risultati e preferenze consiglieri per liste candidato sindaco Domenico Berardi… -