Elezioni Comunali, a Francavilla al Mare ballottaggio tra i candidati Russo-Angelucci (Di martedì 5 ottobre 2021) Chieti - Vanno al ballottaggio a Francavilla al Mare (Chieti) Luisa Russo, candidato sindaco del centrosinistra che si è "fermata" al 48,56 per cento, pari a 6.676 preferenze, dopo aver dato l'illusione durante lo spoglio di potercela fare al primo turno, e il candidato sindaco del centrodestra Roberto Angelucci con il 29,63 per cento pari a 4.073 voti. Lo scrutinio si è concluso nel cuore della notte. Luisa Russo, avvocato, è assessore nella Giunta del sindaco uscente Antonio Luciani che ha guidato la città negli ultimi dieci anni. Angelucci, imprenditore, è stato più volte sindaco, dal 1985 al 1992 e dal 1998 al 2008. A Francavilla al Mare erano otto i candidati a sindaco: alle spalle dei due che andranno al ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di martedì 5 ottobre 2021) Chieti - Vanno alal(Chieti) Luisa, candidato sindaco del centrosinistra che si è "fermata" al 48,56 per cento, pari a 6.676 preferenze, dopo aver dato l'illusione durante lo spoglio di potercela fare al primo turno, e il candidato sindaco del centrodestra Robertocon il 29,63 per cento pari a 4.073 voti. Lo scrutinio si è concluso nel cuore della notte. Luisa, avvocato, è assessore nella Giunta del sindaco uscente Antonio Luciani che ha guidato la città negli ultimi dieci anni., imprenditore, è stato più volte sindaco, dal 1985 al 1992 e dal 1998 al 2008. Aalerano otto ia sindaco: alle spalle dei due che andranno al ...

