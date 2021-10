Elezioni Calabria | Occhiuto presidente al primo turno

(Di martedì 5 ottobre 2021), il candidato di centrodestra Robertoè stato eletto alcon il 54,46% dei voti. La sfidante, appoggiata tra le altre liste da Pd e M5s, Amalia Cecilia Bruni si è fermata al 27,68%. Dai dati definitivi del Viminale Luigi de Magistris, appoggiato da sei liste, ha ottenuto il 16,17% mentre l’ex governatore Mario Oliverio con la sua lista ha totalizzato l’1,70%. In base ai dati definitivi del Viminale, la maggioranza di centrodestra in sostengo diottiene 20 seggi in consiglio regionale (sette Forza Italia, quattro Fdi, quattro Lega Salvini, due Forza Azzurri, due Coraggio Italia, 1 Unione di centro). La sfidante Bruni viene eletta consigliere e la sua maggioranza ottiene sette seggi: cinque il Pd, due il ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Calabria

APPROFONDIMENTI LEMilano, Napoli e Bologna al centrosinistra, intrionfa... LA LEGA Salvini fa autocritica, processo dai 'nordisti' LE COMUNALI Chi ha vinto e chi ha perso IL FOCUS ...Dopo la tornata elettorale del 3 e 4 ottobre, segnata dalla vittoria del centrodestra alleregionali ine dal successo di molti candidati sindaci del centrosinistra, arrivano le reazioni dei leader politici. Il segretario Pd: può nascere il nuovo Ulivo. Conte (M5s): destre ...In cinque di questi il centrodestra è avanti, in quattro il centrosinistra Ecco i risultati, in diversi territori ancora provvisori, delle elezioni comunali 2021 nelle 19 città capoluogo e delle ...I risultati definitivi delle elezioni comunali 2021 in diretta: chi ha vinto e chi ha perso alle amministrative, ultime news ...