Elezioni, Battaglia (Movimento 3V): “Riporteremo gli astenuti alle urne, ma non siamo no vax” (Di martedì 5 ottobre 2021) “Credo che dovremmo avere ottenuto circa 30mila voti complessivi. siamo soddisfatti. Per la prima volta avremo due consiglieri comunali, uno a Trieste ed un altro a Rimini. Mentre a Ravenna il nostro candidato non è stato eletto per appena 34 voti. A Roma poi siamo il quinto partito, con lo 0,66%, dietro ai Cinque Stelle che abbiamo superato in alcune città. Il nostro obiettivo è riportare alle urne chi si è astenuto dal voto”. Ne parla con l’Adnkronos Domenico Battaglia, membro del Consiglio nazionale del Movimento 3V Verità, Libertà, Azione nato nel 2019 con l’obiettivo di abolire l’obbligatorietà dei vaccini pediatrici e che si è rafforzato durante la pandemia Covid19 per il malcontento dei dubbiosi del vaccino contro il Coronavirus. Il partito, sceso in campo in queste ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 5 ottobre 2021) “Credo che dovremmo avere ottenuto circa 30mila voti complessivi.soddisfatti. Per la prima volta avremo due consiglieri comunali, uno a Trieste ed un altro a Rimini. Mentre a Ravenna il nostro candidato non è stato eletto per appena 34 voti. A Roma poiil quinto partito, con lo 0,66%, dietro ai Cinque Stelle che abbiamo superato in alcune città. Il nostro obiettivo è riportarechi si è astenuto dal voto”. Ne parla con l’Adnkronos Domenico, membro del Consiglio nazionale del3V Verità, Libertà, Azione nato nel 2019 con l’obiettivo di abolire l’obbligatorietà dei vaccini pediatrici e che si è rafforzato durante la pandemia Covid19 per il malcontento dei dubbiosi del vaccino contro il Coronavirus. Il partito, sceso in campo in queste ...

Advertising

TV7Benevento : Elezioni, Battaglia (Movimento 3V): 'Riporteremo gli astenuti alle urne, ma non siamo no vax'... - italiaserait : Elezioni, Battaglia (Movimento 3V): “Riporteremo gli astenuti alle urne, ma non siamo no vax” - fisco24_info : Elezioni, Battaglia (Movimento 3V): 'Riporteremo gli astenuti alle urne, ma non siamo no vax': Soddisfatti per risu… - BrigataM49 : RT @michelegiorgio2: La scrittrice Ebtesam al-Saad: «Abbiamo perso la battaglia per la vittoria, ma abbiamo vinto la guerra per la rapprese… - massimodigiamb1 : @spighissimo La battaglia persa va ??Avanti per #Calenda, il prolungarsi delle elezioni nazionali del 2023, Due ann… -