Elezioni amministrative a Valva: il neo sindaco Vuocolo "batte" la roccaforte del Pd dell'Alto Sele (Di martedì 5 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiValva (Sa) – Ha espugnato la roccaforte del Pd della Valle del Sele, vincendo le Elezioni con uno scarto di 235 voti sul sindaco uscente Vito Falcone, il candidato e neo sindaco della lista "Rinascita", Giuseppe Vuocolo. Una novità importante la vittoria di Vuocolo per il cratere salernitano dove la lista capitanata dal neo sindaco ha incassato ben 696 voti, raggiungendoil 60,16% dei voti, mentre il sindaco uscente Vito Falcone alla guida della lista "Alternativa Democratica" con 461 voti totali, il 39,84% dei voti, è passato tra gli scranni della minoranza in consiglio comunale. A determinare la vittoria di Vuocolo sindaco però, uno storico accordo tra ...

